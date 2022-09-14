Nijerya'da bu yıl en az 190 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da bu yıl en az 190 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti

14.09.2022 14:22
Nijerya'da bu yıl en az 190 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti

Nijerya'da yaşanan kızamık salgınında bu yıl en az 190 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da yaşanan kızamık salgınında bu yıl en az 190 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Ifedayo Adetifa haftalık basın toplantısında, kızamık salgınının başkent Abuja'nın yanı sıra 36 eyalete yayıldığını belirtti.

Bu eyaletlere bağlı 40 bölgede salgının aktif olduğuna işaret eden Adetifa, ocaktan bu yana salgın nedeniyle en az 190 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Adetifa, ülke genelinde şimdiye kadar 18 bin 577 kızamık vakasının tespit edildiğini aktararak "Kızamık salgınlarına karşı devlet müdahalelerini desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da bu yıl en az 190 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da bu yıl en az 190 çocuk kızamık salgınında hayatını kaybetti - Son Dakika
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