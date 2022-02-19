Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında çıkan yangında 3 kişi öldü - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yerinden edilenlerin kaldığı kampta çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Borno Eyaleti Direktörü Hajiya Yabawa Kolo, yaptığı açıklamada, Boko Haram'dan kaçarak Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye sığınanların olduğu kampta yangın çıktığını belirtti.

Kolo, yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Kamptaki 3 binden fazla çadırın kül olduğunu aktaran Kolo, yüzlerce kişinin de çadırsız kaldığı bilgisini paylaştı.

Kolo, yangında çok sayıda hayvanın telef olduğunu söyledi.

Borno eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampta 2021'de çıkan yangında 3 bin 600 kişi çadırsız kalmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.