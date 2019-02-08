Nijerya'da Yerinden Edilenlerin Kampında Yangın
1 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin kaldığı kampta çıkan yangında 5 çocuk yaşamını yitirdi.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin kaldığı kampta çıkan yangında 5 çocuk yaşamını yitirdi.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Alhaji Bashir Garga, Boko Haram
'dan kaçarak Borno
eyaletine bağlı Monguno bölgesine sığınanların kaldığı kampta yangın çıktığını belirtti.
Garga, yangında 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını söyledi.
Kampta yaklaşık 2 bin çadırın yandığını ifade eden Garga, halihazırda 7 bin 457 kişinin çadırsız kaldığını anlattı.
Garga, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildiğini ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: AA
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