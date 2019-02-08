Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Yerinden Edilenlerin Kampında Yangın

Nijerya'da Yerinden Edilenlerin Kampında Yangın

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin kaldığı kampta çıkan yangında 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Yerinden Edilenlerin Kampında Yangın, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin kaldığı kampta çıkan yangında 5 çocuk yaşamını yitirdi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Alhaji Bashir Garga, Boko Haram'dan kaçarak Borno eyaletine bağlı Monguno bölgesine sığınanların kaldığı kampta yangın çıktığını belirtti.

Garga, yangında 5 çocuğun hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Kampta yaklaşık 2 bin çadırın yandığını ifade eden Garga, halihazırda 7 bin 457 kişinin çadırsız kaldığını anlattı.

Garga, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildiğini ve ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:08 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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