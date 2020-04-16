Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında yangın: 14 ölü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin kaldığı kampta çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram'dan kaçarak Borno eyaletine bağlı Ngala bölgesine sığınanların kaldığı kampta yangın çıktı.

Olayda 14 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı. Çok sayıda kişinin kaybolduğu yangın nedeniyle 1250 çadır kullanılamaz hale geldi.

Borno eyaletine bağlı Mafa bölgesindeki kampta dün çıkan yangında, yaklaşık 700 barınak kül olmuş ve 4 bin 782 kişi çadırsız kalmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.