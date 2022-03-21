Nijerya'da yerinden edilenlerin kamplarında kızamık ortaya çıktı - Son Dakika

Nijerya'nın Benue eyaletinde yerinden edilen kişilerin kaldığı kamplarda 60 kişide kızamık virüsü tespit edildi.

Nijerya Acil Durum Ajansı (NEMA) Sekreteri Emmanuel Shior, yaptığı açıklamada, Benue eyaletindeki yerinden edilen kişilerin kaldığı kamplarda 60 kişinin kızamık hastalığına yakalandığının saptandığını belirti.

Shior, vakaların çoğunun 5 yaş altı çocuklarda görüldüğünü kaydederek, hastalığın yayılmasını önlemek için kampta aşı kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Nijerya'da geçen sene Borno eyaletinde yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplarda 1500'den fazla kişide kızamık vakası tespit edilmişti.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi iş birliğinde ülkede kızamıkla mücadele kapsamında 28 milyon çocuğa aşı yapılması hedefleniyor.

Genelde çocuklarda daha sık olmak üzere her yaşta görülebilen bulaşıcı bir hastalık olan kızamık, solunum yoluyla bulaşıyor ve ateş, öksürük, döküntü, burun akıntısı, halsizlik ve kızarıklık gibi belirtilere neden oluyor.