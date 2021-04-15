Nijerya'da yıllık enflasyon yüzde 18,17 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon, gıda ve diğer kişisel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı sonucu martta yüzde 18,17 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 18,17 oldu. Böylece ülkede enflasyon, Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyonun söz konusu seviyeye çıkmasında, özellikle ekmek, tahıl, patates, yağ, et, balık, elektrik ve akaryakıt fiyatları etkili oldu.

Bir yılı aşkın süredir sınırların kapalı olduğu Nijerya'da, hükümet, gıda ürünlerinin pahalı olması nedeniyle bir süre önce kara sınırlarını açtığını duyurmuştu.

Nijerya'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 5 kez zam yapılırken, 1 Eylül 2020'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatı da yüzde 80 artırıldı.