Nijerya'da yolcu otobüsündeki yangın sonucu 14 kişi öldü - Son Dakika

Akinbiyi, sürücülere trafikte daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden Akinbiyi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Akinbiyi, çarpmanın etkisiyle alev alan otobüsteki 14 yolcunun yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Trafik Uyum ve İcra Kurumu (TRACE) Lagos Sözcüsü Babatunde Akinbiyi, yaptığı açıklamada, Lagos-Ibadan kara yolunda aşırı hızla giden otobüsün, seyir halindeki araca çarptığını belirtti.

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