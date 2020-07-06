Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı: 21 ölü - Son Dakika

Benue Polis Sözcüsü Catherine Anene, yaptığı açıklamada, bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Kazada, 21 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Benue eyaletindeki Benue Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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