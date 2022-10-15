Son olarak, 7 Eylül 'de Anambra eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı 6 kişi öldü - Son Dakika

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