Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı 6 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı 6 kişi öldü

15.10.2022 22:54
Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı 6 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansından (SEMA) yapılan açıklamada, dün akşam Niger eyaletine bağlı Danchitagi köyü pazarından dönen 48 kişiyi taşıyan yolcu teknesinin kötü hava şartları nedeniyle battığı belirtildi.

Açıklamada, "Kazada 37 kişi kurtuldu, 6 kişi yaşamını yitirdi ve 5 kişi de kayboldu." ifadesi kullanıldı.

Kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Son olarak, 7 Eylül'de Anambra eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 76 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı 6 kişi öldü - Son Dakika
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