Nijerya'da yolcu taşıyan tekne battı: 9 ölü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Sokoto Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammad Sadiq, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletteki Birjingo Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Sadiq, arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Bölgede diğer yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Sadiq, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Teknede kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor.