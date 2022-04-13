Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü

13.04.2022 16:51
Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 26 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Shagari Bölge Başkanı Aliyu Dantani, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinin Shagari bölgesindeki Shagari Nehri'nde dün yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle battığını belirtti.

Dantani, kazanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 28 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Teknede kaç kişinin bulunduğunun bilinmediğini aktaran Dantani, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

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Arama Kurtarma, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü - Son Dakika
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