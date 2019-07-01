Son Dakika Haberleri: Nijerya'da yolcu teknesi battı
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Nijerya'da yolcu teknesi battı

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 27 kişiyi taşıyan teknenin Egbin Nehri'nde battığı, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'da yolcu teknesi battı, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde 27 kişiyi taşıyan teknenin Egbin Nehri'nde battığı, 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, teknenin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını açıkladı.
Oke-Osanyintolu, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 2 kişinin cesedinin bulunduğunu, 3 kişinin kurtarıldığını belirterek, 22 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti.
Kurtarılanların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:14 Kaynak: AA
Nijerya, Afrika, Güncel
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