Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü

09.10.2022 17:52
Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü

Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Anambra eyaletine bağlı Onukwu Köprüsü'nden yola çıkan tekne, Ogbakuba bölgesine varmadan alabora oldu.

Teknedeki 6 kişi kurtarılırken, 70 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de kayboldu.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Güneydoğu Koordinatörü Thickman Tanimu, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 70 kişi öldü - Son Dakika
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