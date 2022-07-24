İnga, kayıp yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 1 kişinin yaralandığını kaydeden İnga, 43 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Nijerya, bu yıl 12,3 milyon metrik ton petrol ithal etti

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 43 kişi kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.