Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 43 kişi kayboldu - Son Dakika
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Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 43 kişi kayboldu

24.07.2022 17:28
Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 43 kişi kayboldu

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi kayboldu.

Nijerya'nın Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi kayboldu.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Niger Koordinatörü İbrahim İnga, yaptığı açıklamada, eyaletin Shiroro bölgesindeki Kwata pazarından dönen tüccarları ve yük taşıyan yolcu teknesinin Zumba Nehri'nde battığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 1 kişinin yaralandığını kaydeden İnga, 43 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

İnga, kayıp yolcuları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanabiliyor. Son olarak, Bayelsa eyaletindeki Oyoma Nehri'nde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 43 kişi kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucu 1 kişi öldü, 43 kişi kayboldu - Son Dakika
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