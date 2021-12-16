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Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Bakan Alison-Madueke'nin 72 milyon dolarına el konuldu - Son Dakika

Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Bakan Alison-Madueke'nin 72 milyon dolarına el konuldu

16.12.2021 15:13
Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Bakan Alison-Madueke'nin 72 milyon dolarına el konuldu

Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin bankadaki 72 milyon dolarına el konuldu.

Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin bankadaki 72 milyon dolarına el konuldu.

Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonundan (EFCC) Abdulrasheed Bawa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eski Bakan Alison-Madueke hakkında devam eden soruşturmalar kapsamında bankaya sakladığı paraların tespit edildiğini belirtti.

Bawa, ülkedeki Fidelity Bankasında tuttuğu 72,87 milyon dolara el konulduğunu aktardı.

EFCC, Alison-Madueke'ye ait 35,5 milyon dolar değerindeki mücevhere ve 80 milyon dolar değerindeki evlere el koymuştu.

İngiltere'de tedavi görüyor

Alison-Madueke, eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde Petrol Bakanlığı görevini yürütmüştü.

İngiltere'de tedavisi devam eden Alison-Madueke, yaptığı açıklamada, bakanlık görevini yürüttüğü sırada bazı hatalar yaptığını kabul etmiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla geniş çaplı mücadele başlatmıştı.

Buhari, Alison-Madueke hakkındaki yolsuzluklarla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştiriler sonrasında 15 kişilik özel komisyon kurulması kararı almıştı.

Petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler, ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Yolsuzluk, Nijerya, Petrol, Alison, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Bakan Alison-Madueke'nin 72 milyon dolarına el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Bakan Alison-Madueke'nin 72 milyon dolarına el konuldu - Son Dakika
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