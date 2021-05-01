Nijerya'da, yüzlerce erkek öğrencinin kaçırılmasının arkasındaki kişi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'nın Katsına eyaletinde, yüzlerce erkek öğrencinin kaçırılmasının arkasındaki kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina ve Zamfara eyaletleri arasındaki Dumburum ormanında, iki silahlı çete arasında çatışma yaşandı.

Çatışmada, 11 Aralık'ta Katsina eyaletindeki Kankara bölgesinde, yüzlerce erkek öğrencinin kaçırılmasından sorumlu Auwal Daudawa vurularak öldürüldü.

500'den fazla öğrenci kaçırılmıştı

Silahlı çete üyeleri, 11 Aralık'ta Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde bir yatılı okula saldırı düzenleyerek 500'den fazla öğrenciyi kaçırmıştı.

Bölgede o gece silahlı grubun düzenlediği saldırıdan 287 öğrenci kurtarılırken, 18 Aralık'ta hükümetle silahlı kişiler arasında yapılan anlaşmada diğer öğrenciler serbest bırakılmıştı.

Katsina Valisi Aminu Bello Masari, saldırının ardından eyaletteki tüm yatılı okulların kapatılması talimatı vermişti.