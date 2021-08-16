Nijerya'da Ziraat Kolejinde silahlı saldırganlarca alıkonulan öğretmen ve öğrencilerden 3'ü kaçmayı başardı - Son Dakika

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerce Ziraat Kolejine düzenlenen silahlı saldırıda kaçırılan öğretmen ve öğrencilerden 3'ü saldırganların elinden kurtulmayı başardı.

Zamfara Ziraat Koleji Kayıt Sorumlu Yardımcısı Aliyu Atiku Bakura, yaptığı açıklamada, eyaletin Bakura bölgesindeki Ziraat Kolejinde düzenlenen saldırının ardından 2 öğretmen ve 1 öğrencinin kaçtığını belirtti.

Bakura, saldırıda kaçırılan diğer öğrencileri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldığını ifade etti.

Silahlı kişilerin saldırısında 1 polis ve 3 bekçi hayatını kaybetmiş, en az 15 öğrenci ile 4 öğretmen kaçırılmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Niger, Katsina ve Zamfara eyaletinde ocaktan bu yana okullardan çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

Ülkede okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.