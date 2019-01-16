Nijerya'daki Boko Haram Saldırısı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda ölü sayısının 15'e yükseldiği bildirildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, örgütün pazartesi günü Borno eyaletine bağlı Rann bölgesindeki askeri noktaya düzenlediği saldırıda, yaralılardan beşinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15'e çıktı.



Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.



Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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