Son Dakika Haberleri: Nijerya'daki çatışmalar nedeniyle binlerce çocuk ve kadın göç etti

Nijerya'daki çatışmalar nedeniyle binlerce çocuk ve kadın göç etti

2 saat önce

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında çobanlarla çiftçilerin arasındaki çatışmalardan kaçan binlerce çocuk ve kadın Nijer Cumhuriyeti'ne sığındı.

Nijerya'daki çatışmalar nedeniyle binlerce çocuk ve kadın göç etti, System.String[]
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında çobanlarla çiftçilerin arasındaki çatışmalardan kaçan binlerce çocuk ve kadın Nijer Cumhuriyeti'ne sığındı.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Sokoto Operasyon Başkanı Kofoworola Soleye, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde devam eden çatışmalar nedeniyle, 15 binden fazla çocuk ve kadının komşu ülke Nijer Cumhuriyeti'nin farklı bölgelerine sığındığını belirtti.
Nijer Cumhuriyeti'ne sığınan mültecilerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Soleye, "Mültecileri ziyaret ettik ve durumlarını gördük. Bölgedeki çatışmalar binlerce dul kadın ve yetim bıraktı." ifadelerini kullandı.
Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve on binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet, çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırmıştı.
Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 03:24 Kaynak: AA
Nijer, Nijerya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı Yayına Bağlanan Gelin: Kayınpederim ve Kaynanam Birbirini Aldatıyor Markette Bozuk Kaymak Kavgası Kameraya Yansıdı Üzeri Kirli Çocuğu Koltuktan Kaldırıp Yere Oturtan Şoför, Seferden Men Edildi Çocuğunun Sınıf Arkadaşını Taciz Eden Baba Tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 05:49:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'daki çatışmalar nedeniyle binlerce çocuk ve kadın göç etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]