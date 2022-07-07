Nijerya'daki cezaevi saldırısında firar eden mahkumlardan 443'ü yakalandı - Son Dakika
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Nijerya'daki cezaevi saldırısında firar eden mahkumlardan 443'ü yakalandı

07.07.2022 11:41
Nijerya'daki cezaevi saldırısında firar eden mahkumlardan 443'ü yakalandı

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP'ın bir cezaevine düzenlediği saldırıda firar eden mahkumlardan 443'ü yakalandı.

Nijerya'nın başkenti Abuja yakınlarındaki Kuje bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın kolu ISWAP'ın bir cezaevine düzenlediği saldırıda firar eden mahkumlardan 443'ü yakalandı.

Nijeryalı Islah Servisi Sözcüsü Umar Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, 5 Temmuz gecesi cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlardan 443'ünün yakalandığını belirtti.

Abubakar, saldırı sırasında cezaevinden 879 mahkumun kaçtığını kaydederek "Yakalanan 443 mahkumla cezaevinde şu anda 551 mahkum bulunuyor. Geri kalan ise hala firarda." ifadesini kullandı.

Saldırıda bir güvenlik görevlisi ve dört mahkumun hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Abubakar, yaralanan 16 mahkumun tedavi altına alındığını aktardı.

Abubakar, firar eden mahkumları yakalamak için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdüğünü ifade etti.

Kuje bölgesindeki cezaevine 5 Temmuz gecesi düzenlenen saldırıda aralarında 63 Boko Haram üyesinin bulunduğu onlarca mahkum firar etmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, olay yerinde incelemelerde bulunarak firar eden mahkumların bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat vermişti.

Terör örgütü ISWAP, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlenmişti.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Mahkum, Güncel, Son Dakika

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