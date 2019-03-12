Son Dakika Haberleri: Nijerya'daki Eyalet Seçimleri

Nijerya'daki Eyalet Seçimleri

55 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen seçimlerde 20 eyalet valisi belli olurken bazı eyaletlerde ise yeniden seçim kararı alındı.

Nijerya'daki Eyalet Seçimleri, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen seçimlerde 20 eyalet valisi belli olurken bazı eyaletlerde ise yeniden seçim kararı alındı.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC), geçen cumartesi yapılan seçimlerde, 20 eyalette seçim sonuçlarının belli olduğunu, Rivers, Kano, Sokoto ve Bauchi gibi bölgelerde çıkan şiddet olayları nedeniyle 9 eyaletteki seçimlerin tekrarlanacağını açıkladı.

INEC, seçimlerin ertelenmesine gerekçe olarak eyaletlerdeki toplumsal gerginliği, oyların çalınmasını ve bazı seçim komisyonu üyelerinin kaçırılmasını gösterdi.

Söz konusu eyaletlerde seçimlerin ne zaman yapılacağına dair açıklama yapılmadı.

Nijeryalılar, geçen cumartesi 29 eyalet valisi ve 36 eyaletteki meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitmişti. Vali ve eyalet meclisi seçimleri ülkenin büyük bölümünde sakin geçerken bazı eyaletlerde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülkede iki hafta önce yapılan devlet başkanlığı seçimini Tüm İlericiler Kongresinin (APC) adayı Muhammed Buhari kazanmıştı.

Buhari, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:29 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır Antikapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı

Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı? Pervin Buldan, Ezan Okununca Konuşmasına Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'daki Eyalet Seçimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]