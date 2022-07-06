Nijerya'da hapishane baskını: Yaklaşık 900 mahkum firar etti - Son Dakika
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Nijerya'da hapishane baskını: Yaklaşık 900 mahkum firar etti

06.07.2022 23:47
Nijerya'da hapishane baskını: Yaklaşık 900 mahkum firar etti

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın hemen dışındaki Kuje Hapishanesi'ne düzenlenen baskında yaklaşık 900 mahkum firar etti.

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın hemen dışındaki Kuje Hapishanesi'ne düzenlenen baskında yaklaşık 900 mahkum firar etti. Firari mahkumlardan 443'ünün yakalandığı, 400'ünün ise hala firari olduğu bildirildi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'nın hemen dışında bulunan Kuje Hapishanesi'ne dün gece saatlerinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendi. Baskında güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkarken, hapishaneden yaklaşık 900 mahkumun firar ettiği bildirildi. Yetkililer, baskının terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını ifade ederek, çıkan çatışmada 4 mahkum, 1 güvenlik görevlisi ile çok sayıda saldırganın öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını aktardı.

FİRAR EDEN 443 MAHKUM YAKALANDI

Yetkililer, saldırı gerçekleştiğinde hapishanede yaklaşık bin mahkum olduğunu, baskında hemen hemen tüm mahkumların firar ettiği fakat daha sonra 443'ünün yakalandığını açıklarken, 400 mahkumun hala firari olduğunu bildirdi.

BOKO HARAM ÜYESİ 64 MAHKUM FİRARİ

Nijerya Savunma Bakanı Beşir Magashi gazetecilere verdiği demeçte, terör örgütü Boko Haram üyesi 64 mahkumun firar ettiğini belirterek, "Hiçbiri hapishanede değil, hepsi kaçtı" dedi. Görgü tanıkları, hapishane bölgesinde çok sayıda patlama ve silah sesleri duyduklarını aktardı. Öte yandan Nijerya'da 2020'den bu yana 5 binden fazla mahkum firar etti.

(İHA)

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Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti Nijerya'da hapishaneye baskın düzenlendi! 900 mahkum firar etti Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 600 mahkum firarda Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 600 mahkum firarda
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da hapishane baskını: Yaklaşık 900 mahkum firar etti - Son Dakika

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