Nijerya'daki hapishaneye düzenlenen saldırıda 252 mahkum firar etti - Son Dakika

Son zamanlarda motosikletli kişilerin silahlı saldırılarının artması üzerine bazı eyaletlerde bu aracın kullanımı yasaklanmıştı.

Plateau eyaletinin başkenti Jos'ta, 28 Kasım'da düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, firar eden mahkumlardan 7'sinin yakalandığı açıklanmıştı.

Enobore, firari mahkumların yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Saldırıda bir hapishane çalışanı dahil 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Enobore, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya hükümeti, 28 Kasım'da Plateau eyaletinde bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırıda 252 mahkumun firar ettiğini bildirdi.

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