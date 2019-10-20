Nijerya'daki hayvanat bahçesinden kaçan aslan paniğe neden oldu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir aslanın kafese konulduğu sırada kaçması paniğe neden oldu.

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Kano Hayvanat Bahçesinden bir aslanın yerel saatle 21.00 sıralarında kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, aslanın Nasarawa eyaletindeki ulusal tarım programından dönüşü sonrası kafesine konulduğu sırada kaçtığını açıkladı.

Kano Hayvanat Bahçesi Müdürü Alhaji Saidu Gwadabe, ülkenin en büyük eyaletlerinden Kano'da kaçan aslanın yakalanması için özel bir ekip kurduklarını ve hayvanı sağ olarak yakalamayı amaçladıklarını kaydetti.