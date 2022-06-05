Nijerya'daki kilise saldırısında en az 50 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'daki kilise saldırısında en az 50 kişi öldü

05.06.2022 20:23
Nijerya'daki kilise saldırısında en az 50 kişi öldü

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St Francis Xavier kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya'nın alt yasama meclisinde Owo bölgesini temsil eden Adelegbe Timileyin yaptığı açıklamada, kilise rahibinin saldırganlar tarafından kaçırıldığını ve kilisede en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, Nijerya basınında yer alan haberlerde, en az 50 cesedin Owo'daki Federal Tıp Merkezi (FMC) ve St. Louis Katolik Hastanesine taşındığı belirtildi.

Eyalet milletvekili Ogunmolasuyi Oluwole, saldırının ardından kiliseyi ve hastaneyi ziyaret ederek, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da olduğunu belirtti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari yaptığı açıklamada, saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirerek kınadı.

Başkent Abuja'ya yaptığı geziyi yarıda keserek Ondo'ya dönen Ondo Eyalet Valisi Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu, "Bu saldırganları yakalamak ve hesap sormak için mevcut her kaynağı kullanacağız" dedi.

Saldırganların kimliği ve amacı henüz bilinmiyor. - ABUJA

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Kaynak: İHA

Francis Xavier, Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'daki kilise saldırısında en az 50 kişi öldü - Son Dakika

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