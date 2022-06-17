Nijerya'daki kilise saldırısında hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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Nijerya'daki kilise saldırısında hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni düzenlendi

17.06.2022 18:16
Nijerya'daki kilise saldırısında hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni düzenlendi

Nijerya'nın güneyinde 5 Haziran'da terör örgütü ISWAP üyelerinin kilise saldırısında hayatını kaybeden 40 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Nijerya'nın güneyinde 5 Haziran'da terör örgütü ISWAP üyelerinin kilise saldırısında hayatını kaybeden 40 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Ülkenin Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesinde 5 Haziran'da Katolik kilisesine yapılan saldırıda yaşamını yitiren 40 kişinin cenazesi, kilisenin bahçesinde düzenlenen törenle defnedildi.

Cenaze törenine Ondo Valisi Rotimi Akeredolu, eski Ondo Valisi Olusegun Mimiko, üst düzey yetkililer ve aileler katıldı.

ISWAP örgütü üyeleri, 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi de yaralanmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için eyalette 7 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'daki kilise saldırısında hayatını kaybedenler için toplu cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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