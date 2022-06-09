Devlet Başkanı Muhammed Buhari 'nin, başta polis olmak üzere ülkedeki tüm güvenlik birimlerini failleri yakalamaya yönlendirdiğini aktaran Aregbesola, yakında saldırganların adalete teslim edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'daki kilise saldırısının sorumlusunun terör örgütü ISWAP olduğu belirtildi - Son Dakika

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