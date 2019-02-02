Son Dakika Haberleri: Nijerya'daki "Lassa Sıtması" Salgını

Nijerya'daki "Lassa Sıtması" Salgını

5 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgınında 42 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'daki
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgınında 42 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan salgında Bauchi, Benue, Ebonyi, Kaduna, Kogi, ve Taraba başta olmak üzere 16 eyalette 538 vaka tespit edildi.

Salgın nedeniyle bir ayda 42 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlere temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:20 Kaynak: AA

Afrika, Lassa, Nijerya, Güncel
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