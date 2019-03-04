Son Dakika Haberleri: Nijerya'daki "Lassa Sıtması" Salgını

Nijerya'daki "Lassa Sıtması" Salgını

1 saat önce

Nijerya'nın 16 eyaletinde hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa sıtması salgınında ölenlerin sayısı 83'e çıktı.

Nijerya'daki
Nijerya'nın 16 eyaletinde hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa sıtması salgınında ölenlerin sayısı 83'e çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ocaktan bu yana 83 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan salgında Bauchi, Benue, Ondo ve Kaduna başta olmak üzere 16 eyalette bin 381 vaka tespit edildiği aktarıldı.

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:11 Kaynak: AA

Lassa, Nijerya, Güncel
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