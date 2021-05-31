Nijerya'daki medrese saldırısında kaçırılan öğrencilerden 11'i serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin medreseye düzenlediği saldırıda kaçırdığı öğrencilerden 11'i serbest bırakıldı.

Niger Eyalet Valisi Abubakar Sani Bello, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesine düzenlediği saldırıda çok sayıda öğrenciyi kaçırdığını hatırlattı.

Bello, kaçırılan öğrencilerden 11'inin yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Saldırıda yaralanan 10'dan fazla kişinin tedavi altına alındığını aktaran Bello, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçırılan öğrencileri bulmak için çalışmalar başlatıldığını ifade etti.

Bello, eyalette artan silahlı eylemlerin endişe verici olduğunun ve federal hükümetin bu olaylara karşı acil harekete geçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu durum kriz seviyesine ulaştı. Aslında daha fazla gecikmeden yüzleşmemiz gereken bir savaş durumu." ifadesini kullandı.

Silahlı kişilerin dün Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi kaçırılmıştı.

Ulusal basında çıkan haberlerde 100'den fazla öğrencinin kaçırıldığı öne sürülmüştü.