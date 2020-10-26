Nijerya'daki protestolar nedeniyle 4 eyalette daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Nijerya'daki protestolar nedeniyle 4 eyalette daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi

26.10.2020 01:05
Nijerya'daki protestolar nedeniyle 4 eyalette daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Nijerya polisi bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösterilerin şiddete dönüşmesinin ardından Kaduna, Akwa İbom, Taraba ve Plateau eyaletlerinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya polisi bünyesinde oluşturulan Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibine (SARS) karşı devam eden gösterilerin şiddete dönüşmesinin ardından Kaduna, Akwa İbom, Taraba ve Plateau eyaletlerinde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kadua Eyaleti Valisi Nasir Ahmad el-Rufai, bir yerel radyoya yaptığı açıklamada, eyalette devam eden protestoların şiddette dönüşmesi nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Akwa İbom Eyaleti Valisi Udom Emmanuel, eyalette protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle yarından itibaran 20.00-07.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Taraba Vali Yardımcısı Alhaji Haruna Manu ise eyalette devam eden sakin protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerin devlet depolarına girdiğini ve vatandaşlara dağıtılacak eşyaları yağmaladıklarını kaydetti.

Manu, bu olayın ardından hükümetin eyalette sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Plateau eyaletindeki protestolarda ise 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Vali Simon Bako Lalong, eyalette 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Gösteriler ülke geneline yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde 2 hafta önce bir gencin SARS polis birimi tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yaptığı açıklamada, hükümetin halkın sesini açık ve net şekilde duyduğunu belirterek, protestolara son verilmesini istedi.

Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sırasında cezaevlerine düzenlenen baskınlarda da 2 binden fazla mahkum firar etmişti.

Ülkede devam eden protesto eylemleri nedeniyle farklı bölgelere askerler konuşlandırılırken, Lagos, Edo ve Rivers gibi 13 eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'daki protestolar nedeniyle 4 eyalette daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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