Son Dakika Haberleri: Nijerya'daki Şiddet Olayları: 50 Ölü

Nijerya'daki Şiddet Olayları: 50 Ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'daki Şiddet Olayları: 50 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 50 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Eyalet Meclis Sözcüsü Sunusi Rikiji, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Sakajiki ve Kware köylerinde iki grup arasında çatışma çıktığını belirtti.

Rikiji, "Bölgede iki grubun arasında çıkan şiddet olayları 50 kişinin ölümüne sebep oldu." dedi.

Çatışmalarda yüzlerce evin kundaklandığını, çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğunu ifade eden Rikiji, çok sayıda kişinin de kaçırıldığını aktardı.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Mohammed Shehu, 5 gün önce Kware köyünde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığı iddiasında bulunuyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:53 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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