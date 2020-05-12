Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle 23 bin kişi Nijer'e sığındı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Nijerya'da yaşanan şiddet olayları nedeniyle 23 bin kişinin komşu ülke Nijer'e sığındığını açıkladı.

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nijerya'nın kuzeybatısında devam eden şiddet olayları ve çatışmalar nedeniyle binlerce kişi daha güvenli bir hayat için nisan ayı içerisinde Nijer topraklarına geçti." dedi.

Baloch, ülkenin kuzeybatısında yaşanan çatışmalar nedeniyle 23 bin kişinin Nijer'e göç ettiği bilgisini paylaştı.

Nisan 2019'dan itibaren toplam 60 bin Nijeryalının Nijer topraklarına sığındığını aktaran Baloch, "Nijerya'nın kuzeyindeki Sokoto, Zamfara ve Katsina eyaletlerinde yaşayanlar, silahlı grupların acımasız saldırıları nedeniyle komşu Nijer'in Maradi bölgesine sığındı." ifadesini kullandı.

Baloch, Nijerya'da yaşanan güvenlik sorunun Nijer'e sıçrama ihtimali olduğunun da altını çizdi.

Nijerya ile sınırında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Nijer'de 19 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Nijerya'nın kuzeybatısında son yıllarda yasa dışı silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ya da kaçırıldı.