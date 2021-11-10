Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle bir yılda 1 milyon kişi yerinden oldu - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da devam şiddet olayları nedeniyle bir yılda 1 milyon kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya Mülteciler, Göçmenler ve Yerinden Edilmişler Komisyonu (NCFRMI) Komiseri İmaan Sulaiman-İbrahim, yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden şiddet olayları nedeniyle 12 ayda 1 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Söz konusu bölgelerdeki yerinden edilmiş kişilerin kamplara ve çevre okullara sığındığını kaydeden Sulaiman-İbrahim, 500 binden fazla kişinin de komşu ülkelere sığındığını kaydetti.

Nijerya'daki benzeri görülmemiş kriz nedeniyle artan yerinden edilmiş kişi sayısının endişe verici olduğunu söyleyen Sulaiman-İbrahim, "Son bir yılda 1 milyon kişinin yerinden olması korkutucu bir durum." dedi.

Sulaiman-İbrahim, hükümetin başlattığı Yeniden Yerleşim Kentsel Gelişim Projesi kapsamında yerinden edilmiş bu kişilere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

Ülkede son dönemde motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.