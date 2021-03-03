Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle iki ayda 7 bin 660 kişi Nijer'e sığındı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle Nijer'e göç devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, Nijerya'daki şiddet olayları nedeniyle iki ayda yaklaşık 7 bin 660 kişinin Nijer'in Maradi bölgesine sığındığını belirtildi.

Maradi bölgesinde yerinden edilen 3 bin 500'den fazla Nijerlinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Maradi bölgesi, şu anda Katsina, Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde acımasız saldırılardan kaçan 77 bin Nijeryalı mülteci de dahil olmak üzere yaklaşık 100 bin kişiye ev sahipliği yapıyor." ifadelerine yer verildi.

BMMYK'nin hayat kurtaran yardım ve sığınmacılara koruma sağladığı ve sınır izleme faaliyetlerini büyüttüğü ifade edildi.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta sabah erken saatlerde Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek 317 öğrenciyi kaçırmıştı. Kaçılan öğrencilerin 279'u dün kurtarılmıştı.

Nijerya'nın kuzeybatısında son yıllarda yasa dışı silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti ya da kaçırıldı.