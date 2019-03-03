Son Dakika Haberleri: Nijerya'daki Silahlı Saldırı

Nijerya'daki Silahlı Saldırı

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 29'a çıktı.

Nijerya'daki Silahlı Saldırı, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 29'a çıktı.

Zamfara Polis sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin perşembe günü eyaletin Kawaye köyünde düzenlediği saldırıda, yaralılardan 16'sının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 29'a yükseldiğini belirtti.

Shehu, saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını, 40 kişinin de kaçırıldığını söylemişti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:06 Kaynak: AA

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