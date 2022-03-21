Nijerya'daki silahlı saldırılar nedeniyle 700 bin kişi yerinden oldu - Son Dakika
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Nijerya'daki silahlı saldırılar nedeniyle 700 bin kişi yerinden oldu

21.03.2022 12:09
Nijerya'daki silahlı saldırılar nedeniyle 700 bin kişi yerinden oldu

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle 700 binden fazla kişi yerinden edildi.

Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle 700 binden fazla kişi yerinden edildi.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 700 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Bu kişilerin çoğunun bölgede yerinden edilenlerin kaldığı kamplara sığındığını belirten Dosara, sığınmacıların insani yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Dosara, İnsani Yardım Bakanlığının eyalette yerinden edilmiş kişileri için 8 merkez kurduğunu söyledi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evini terk etmişti.

Eyaletin farklı bölgelerinde geçen sene silahlı kişilerin rehin aldığı 2 bin 155 kişiyi kurtarılmıştı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yaparak, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

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