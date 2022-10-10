Nijerya'daki tekne kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'daki tekne kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi

10.10.2022 12:38
Nijerya'daki tekne kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi

Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu, yaptığı açıklamada, 7 Eylül'de Anambra eyaletinde yolcu taşıyan teknenin Niger Nehri'nde alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini belirtti.

Shehu, "Yaklaşık 85 kişiyi taşıyan teknenin, eyaletin Ogbaru bölgesinde yükselen sel sonrasında alabora olduğunu ve acil servislerin ölü sayısının 76 olduğunu doğruladığı bildirildi." ifadesini kullandı.

Kazada kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Shehu, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin acil servislere mağdurlara yardım etmeleri ve gelecekteki kazaları önlemek için sıkı güvenlik kontrolleri uygulanması talimatını verdiğini kaydetti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Ülkede mayıstan bu yana devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'e yakın kişi hayatını kaybetti, 650 binden fazla kişi yerinden oldu.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli gündem haberi | Kırklareli'nde bir haftada 892 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika haberi! İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı Son dakika haberi! İzmir'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA

Nijerya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'daki tekne kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:50:43. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'daki tekne kazasında ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement