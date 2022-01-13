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Nijerya'daki Twitter yasağı 7 ay sonra kaldırıldı - Son Dakika

Nijerya'daki Twitter yasağı 7 ay sonra kaldırıldı

13.01.2022 00:12
Nijerya'daki Twitter yasağı 7 ay sonra kaldırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Twitter'e konulan yasağın 7 ay sonra kaldırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Twitter'e konulan yasağın 7 ay sonra kaldırıldığı bildirildi.

Ulusal Bilgi Teknolojisi Geliştirme Ajansı (NITDA) Genel Direktörü Kashifu Abdullahi, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya hükümetinin Twitter ile yaptığı müzakerelerde olumlu sonuç elde ettiğini belirtti.

Abdullahi, Twitter'in Nijerya kültürünü, tarihini ve yasalarını saygı duymaya kabul ettiğini kaydederek, bu nedenle hükümetin 4 Haziran'da Twitter'e koyduğu yasağın kaldırdığını duyurdu.

Bu karar, Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami'nin Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye gönderdiği bildiriden sonra verildi.

Bildiride, Twitter'in Nijerya'da yerel ofisi kurmayı kabul ettiği belirtildi.

Nijerya'da Twitter yasağı

Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 döneminde ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadesini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek, hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını açıklamış, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağını duyurmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi, 22 Haziran'da kararın insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçilerince yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

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Avrupa Birliği, Haziran, Nijerya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'daki Twitter yasağı 7 ay sonra kaldırıldı - Son Dakika
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