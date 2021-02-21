Son dakika! Nijerya'daki uçak kazasında 7 kişi öldü - Son Dakika

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Nijerya'da hava kuvvetlerine ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, hava kuvvetlerine ait King Air 350 tipi yolcu uçağı motor arızası nedeni ile Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınlarında düşmüştü. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ibikunle Daramole, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "İlk müdahale ekipleri olay yerinde. Ne yazık ki uçakta bulunan 7 personelin tamamı kazada öldü" dedi.

-İHA-