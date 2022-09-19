Nijerya'da üniversite öğrencileri, greve giden akademisyenleri protesto etti

Nijerya'daki üniversite öğrencileri, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle uzun süredir grevde olan akademisyenlere karşı protesto düzenledi.

Ülkenin en kalabalık şehirlerinden Lagos'ta toplanan öğrenciler, Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı'na giden yolu kapatarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Öğrenciler, akademisyenlerin yaptığı grevin "yasa dışı olduğunu" belirterek, işe geri dönmelerini talep etti.

Öte yandan, hükümetin akademisyenlere açtığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Martta "uyarı grevi" başlatılmıştı

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz, maaşların ise düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta, 2 aylık "uyarı grevi" başlatmıştı. Hükümetten olumlu sonuç alamayan akademisyenler, grevi 3 ay daha uzatmıştı. Akademisyenlerin grevi devam ediyor.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 19 Temmuz'da Eğitim Bakanı Adamu Adamu'ya akademisyenlerin sorununun 2 haftada çözülmesi talimatı vermişti.

Nijerya'da işçi sendikaları, grev yapan akademisyenleri desteklemek için 26-27 Temmuz'da ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti.