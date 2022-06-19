Uzmanlar, Ekiti eyaletindeki seçimi APC'nin kazanmasının partinin hala güçlü olduğunu gösterdiğini belirterek, 2023'te yapılacak seçimleri iktidar partisinin kazanma ihtimalinin olduğu yorumunu yapıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'daki valilik seçimini iktidar partisi kazandı - Son Dakika

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