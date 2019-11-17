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Nijerya'daki valilik seçimlerinde şiddet: 4 ölü
6 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde dün düzenlenen valilik seçimlerinde çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:46 Kaynak: AA
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi ve Bayelsa eyaletlerinde dün düzenlenen valilik seçimlerinde çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti.
Kogi Eyaleti Emniyet Müdürü Hakeem Busari, basına yaptığı açıklamada, Kogi'deki seçimlerde şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.
Busari, olaylarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Bayelsa eyaletinde bir grubun oy sandıklarını çalma girişimi sırasında çıkan kavgada da çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
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