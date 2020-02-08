Nijerya'daki yangında birçok iş yeri kül oldu

Nijerya'da birçok iş yerinin bulunduğu cadde üzerindeki bir dükkanda yangın çıktı. Kısa sürede diğer iş yerlerine de sıçrayan yangını itfaiye güçlükle kontrol altına alabildi.

Yangın, ülkenin Lagos şehrinin Ajah bölgesindeki bir dükkanda çıktı. Addo caddesi üzerinde yer alan dükkandaki yangın kısa süre içinde çevre dükkanlar da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bölge sakinlerinin ellerinde kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar ise görgü tanıklarının kamerasına yansıdı.Yangında birçok iş yeri kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.