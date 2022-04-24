Nijerya'daki yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada ölü sayısı 109'a çıktı - Son Dakika
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Nijerya'daki yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada ölü sayısı 109'a çıktı

24.04.2022 16:30
Nijerya'daki yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada ölü sayısı 109'a çıktı

Nijerya'nın güneyinde 22 Nisan'da yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi.

Nijerya'nın güneyinde 22 Nisan'da yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Operasyon Ifeanyi Nnaji, Rivers ve İmo eyaletlerine bağlı Abaezi bölgesindeki yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen felaketin ardından arama çalışmaları başlatıldığını belirtti.

Nnaji, "Durum, tahmin ettiğimizden daha ciddi. Şimdiye kadar 109 kişinin cansız bedenine ulaştık. Çok sayıda ceset nehre düştü ve rafineride ölenler oldu." dedi.

"Facia ve ulusal bir felaketi"

Öte yandan Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölgede yaşanan olayı "facia ve ulusal bir felaketi" olarak nitelendirdi.

Buhari, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve eyalet hükümeti ile halkına başsağlığı diledi.

Patlamada can ve mal kaybının sorumluluğunun doğrudan yasa dışı rafinerinin sponsorlarında olması gerektiğini belirten Buhari, "Hepsi yakalanıp adalete teslim edilmeli." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın güneyindeki Rivers ve İmo eyaletlerinde 22 Nisan gece saatlerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Nijerya, Petrol, Nisan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'daki yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada ölü sayısı 109'a çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'daki yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada ölü sayısı 109'a çıktı - Son Dakika
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