Nijerya'daki yoksulların yüzde 87'si ülkenin kuzeyinde yaşıyor - Son Dakika
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Nijerya'daki yoksulların yüzde 87'si ülkenin kuzeyinde yaşıyor

7 saat önce

Nijerya'nın Kano Eyaleti Emiri Muhammed Senusi, ülkedeki yoksul insanların yüzde 87'sinin kuzey eyaletlerde yaşadığını ve 14 milyon çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

Nijerya'daki yoksulların yüzde 87'si ülkenin kuzeyinde yaşıyor, System.String[]

Nijerya'nın Kano Eyaleti Emiri Muhammed Senusi, ülkedeki yoksul insanların yüzde 87'sinin kuzey eyaletlerde yaşadığını ve 14 milyon çocuğun okula gidemediğini açıkladı.

Nijerya toplumunun önde gelen kişilerinden biri olarak kabul edilen ve buradaki en büyük emirler arasında gösterilen Senusi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki yoksulluk ve eğitim sorununa dikkati çekti.

Senusi, "Eğer Nijerya'yı korumak istiyorsak ülkenin kuzeyindeki yoksulluk ve eğitim sorununu çözmeliyiz." dedi.

Nijerya'nın kuzeyindeki ülkenin en büyük ikinci eyaleti Kano'nun emiri Senusi, "Nijerya'da yoksul insanların yüzde 87'si kuzey eyaletlerde yaşıyor ve milyonlarca çocuk okula gidemiyor. Nijerya'daki yetersiz beslenme oranının yüzde 50'si kuzeydeki 9 eyalette bulunuyor." ifadesini kullandı.

Senusi, ülkenin kuzeyindeki Boko Haram örgütü haricinde silahlı suç örgütlerinin ve uyuşturucu kullanımının da arttığına dikkati çekerek, "Ülkede 14 milyon çocuk okula gidemiyor. Ancak suçla mücadelede en etkili ilaç eğitimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin kuzeyindeki diğer emirlere de çağrı yapan Senusi, güvenlik problemlerine karşı tedbir alınması gerektiğini, aksi takdirde ülkenin yıkımla karşı karşıya kalabileceğine dikkati çekti.

200 milyona yaklaşan nüfusuyla Nijerya'nın kuzeyinde Boko Haram örgütünün yanı sıra son yıllarda artan silahlı çeteler ülke güvenliğini olumsuz etkiliyor.

Araştırmalara göre ülkede yaklaşık 120 milyon kişi yoksulluk içinde yaşıyor.

Muhammed Senusi, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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