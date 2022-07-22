Nijerya 'nın Kaduna eyaletinde, bir araç ile iki minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere 30 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Tragger, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'daki zincirleme trafik kazasında en az 30 kişi öldü - Son Dakika

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