Nijerya'dan BM ve AB'ye "Gine ve Mali'deki cuntaya yönelik yaptırımlara destek" çağrısı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunarak, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından askeri darbelerin yaşandığı Mali ve Gine'ye uygulanan yaptırımları desteklemesini istedi.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ECOWAS ülkelerinin, Mali ve Gine'deki askeri darbeler sonrası durumu ele almak üzere hafta sonu Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen olağanüstü zirvede toplandığı ifade edildi.

Toplantıda Osinbajo'nun, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yi temsil ettiği belirtildi.

Osinbajo, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS'ın, Mali ve Gine'deki darbe liderlerine yönelik yaptırımların uygulanması kararı aldığını kaydetti.

BM ve AB gibi uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Osinbajo, Batı Afrika'da demokrasinin gelişmesi için yaptırımların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Osinbajo, darbelerin geçmişte kaldığını ve Batı Afrika'da olmaması gerektiğini ifade etti.

ECOWAS, 7 Kasım'da Akra'da düzenlediği olağanüstü zirvede Gine ve Mali'deki cuntaya yönelik daha önce alınan yaptırımların uygulanması kararı alınmıştı.

Ayrıca ECOWAS, daha önce Şubat 2022'de Mali'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılan seçim takvimine de uyulması çağrısında bulunmuştu.

Mali hükümeti ile uluslararası toplum arasında "seçim takvimi" tartışması

Mali'de askerin yönetimindeki hükümetin, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.

Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde yaptığı açıklamada, seçimlerin birkaç hafta ya da ay ertelenebileceğini söylemişti.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Cunta ise kesin seçim tarihine aralıkta yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini belirtiliyor.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlığa da Maiga'yı getirmişti.