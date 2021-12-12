Nijerya'dan ECOWAS'a yeni zorluklarla mücadele için dayanışma çağrısı - Son Dakika

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderlerine, güvenlik sorunları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını da dahil olmak üzere bölgedeki tüm zorlukların üstesinde gelmek için dayanışma çağrısı yaptı.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki devlet başkanlığı konutunda yapılan 60. ECOWAS Zirvesi'nde konuşan Buhari, bölgede güvenlik sorunları ve Kovid-19'un Omicron varyantının endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Bu tür yeni zorluklarla mücadele etmek için ECOWAS liderlerinin daha güçlü bir dayanışma içinde olması gerektiğini dikkati çeken Buhari, bölge ülkelerinin Kovid-19 salgınıyla bağlantılı sosyoekonomik, siyasi ve çevresel gerçeklerle yüzleşmeye devam ettiğini vurguladı.

Mali ve Gine'de demokrasiye meydan okunduğunu ifade eden Buhari, Nijerya ve Kamerun'da da terör olayları da dahil güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.