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Nijerya'dan Güney Afrika'ya yabancı düşmanlığını sonlandırın çağrısı

9 saat önce

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Güney Afrika'da yabancılara yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Nijerya'dan Güney Afrika'ya yabancı düşmanlığını sonlandırın çağrısı, System.String[]

Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Güney Afrika'da yabancılara yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama ile Güney Afrika'nın Nijerya Yüksek Temsilcisi Bobby Moroe, başkent Abuja'da, son günlerde yabancılara, özellikle Nijeryalılara yönelik artan saldırılar nedeniyle baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan Onyeama, ülkede yaşanan şiddet olaylarını kınayarak, faillerin adalete teslim edilmesi çağrısı yaptı.

Güney Afrika hükümetinin mağdurlara tazminat ödemesi gerektiğine işaret eden Onyeama, "Nijerya hükümeti olarak suçun sınır tanımadığına inanıyoruz ve Güney Afrika dahil olmak üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı korumak için her şeyi yapmaya hazırız." dedi.

Güney Afrika'nın Nijerya Yüksek Temsilcisi Moroe da ülkede yaşanan şiddet olaylarının soruşturulması kapsamında 70 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Moroe, böyle olayların tekrarlanmaması için hükümetin gerekli çalışma ve görüşmelere başladığını kaydetti.

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da dün bir grup aralarında Nijeryalıların da bulunduğu Afrika kökenli yabancılara saldırılarak dükkanlarını yağmalamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika, Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:50 Kaynak: AA
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